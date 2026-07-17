Rafael López Aliaga revela que Keiko Fujimori planea construir cárceles en siete meses

El líder de Renovación Popular aseguró que la presidenta electa buscará replicar en el Perú el plan penitenciario aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.

Tras la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reveló que sostuvo una conversación con Fujimori Higuchi en la que abordaron diversos temas de interés nacional.

De acuerdo con López Aliaga, durante la conversación que mantuvo con la futura mandataria, ella le manifestó que su gestión tiene previsto construir varios establecimientos penitenciarios en el territorio nacional, tomando como referencia el modelo aplicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Me dijo: ‘Rafael, voy a hacer el método Bukele. En El Salvador se demoran ocho meses’. Me dijo: ‘Yo lo hago en siete’. Amén. Le dije: ‘Hagámosle, hagamos las cárceles en siete meses’”, declaró el exalcalde de Lima y excandidato presidencial.

Promesas deberán cumplirse

Durante una actividad realizada en La Victoria, Rafael López Aliaga manifestó que su bancada permanecerá vigilante ante el cumplimiento de las promesas de campaña. Además, enfatizó que mantiene comunicación con representantes de otros partidos políticos que integrarán el Congreso bicameral.