Ministro de Trabajo descarta que indulto a Pedro Castillo esté en agenda del Gobierno

El ministro de Trabajo, Flavio Cruz, descartó que el Gobierno esté evaluando otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo y afirmó que el tema no ha sido abordado dentro del Consejo de Ministros. En declaraciones a la prensa, precisó que durante la última sesión del gabinete no se discutió ninguna iniciativa relacionada con un eventual beneficio presidencial para el exmandatario, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo tras haber sido condenado en primera instancia por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El titular de Trabajo sostuvo que la posibilidad de un indulto "no está en la agenda ni siquiera entre los rumores" del Ejecutivo y señaló que, al menos de manera formal, el Consejo de Ministros no ha tratado ese asunto. Asimismo, consideró que el tema suele ser instalado en el debate público, pese a que no forma parte de las prioridades del gabinete ministerial.

En otro momento, Cruz rechazó las versiones que señalan que su designación como ministro respondió a un pago de favores políticos. Además, negó que el Ejecutivo esté evaluando reconocer como organización sindical a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), gremio vinculado al expresidente Pedro Castillo. El ministro indicó que las diferencias políticas deben mantenerse dentro del respeto institucional, especialmente en la etapa final del actual Congreso.

¿QUÉ DIJO BALCÁZAR?

Las declaraciones de Flavio Cruz se producen luego de que el presidente José María Balcázar informara que un eventual indulto a Pedro Castillo continúa en evaluación dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin que exista una decisión definitiva. Días antes, la defensa del exjefe de Estado presentó dos solicitudes de derecho de gracia con el objetivo de dejar sin efecto la condena impuesta en primera instancia.