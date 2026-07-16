Balcázar solicita que pensión vitalicia sea equivalente al sueldo de congresista

El último miércoles, José María Balcázar envió un documento al Congreso donde aclara un detalle en su pedido de pensión vitalicia. La solicitud del mandatario busca que el monto de su jubilación sea equivalente al sueldo de un parlamentario en funciones y no al de un presidente de la República.

Balcázar indicó que dejó de recibir su pensión como exmagistrado desde el 2021 al iniciar sus funciones como congresista, debido a la incompatibilidad legal de obtener dos ingresos provenientes del Estado.

"Con el fin de evitar cualquier ambigüedad en la tramitación de mi derecho, aclaro que mi pretensión final es la restitución y nivelación de mi pensión del Decreto Ley N° 20530, la cual debe ser recalculada y nivelada tomando como referencia la remuneración que perciben actualmente los congresistas en funciones", se indica en el documento difundido por RPP.

Al pedido, el presidente interino también adjuntó una copia de su documento de Identidad, la resolución que acredita su condición de magistrado cesante y su credencial como congresista de la República. Cabe destacar que el funcionario asumió la presidencia de la República en febrero de este año tras la censura del Congreso a José Jerí.

¿A QUIÉNES CORRESPONDE LA PENSIÓN VITALICIA?

José María Balcázar solicitó al Congreso el reconocimiento de una pensión vitalicia y los beneficios que corresponden a los expresidentes de la República, pues considera que ejerció de manera efectiva la máxima magistratura del país desde el 18 de febrero.

Sin embargo, esta solicitud podría enfrentar cuestionamientos, pues la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el 2022 una opinión consultiva en la que señala que la pensión vitalicia corresponde únicamente a los presidentes elegidos por voto popular que hayan ejercido el mandato constitucional, excluyendo a los vicepresidentes y a los titulares del Congreso que asumieron la presidencia por sucesión.