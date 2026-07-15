Congreso aprueba crédito suplementario por casi S/10 millones para financiar inversiones y servicios

Con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por S/9,596 millones. La propuesta busca financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y atender medidas priorizadas por el Ejecutivo.

El dictamen contempla recursos para obras de infraestructura, emergencias como el Fenómeno El Niño, el fortalecimiento del sector Salud y proyectos de remediación ambiental. También incluye el pago progresivo de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, el programa Beca Bicentenario y el proyecto Chavimochic, entre otros.

Asimismo, la iniciativa incluye financiamiento para gobiernos regionales y locales, pago de sentencias judiciales en Educación, bonos para docentes y personal militar, y el programa Impulso MYPERÚ para la reactivación de micro y pequeñas empresas.

Debate y votación final

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, señaló que el dictamen fue consensuado, aunque persistían diferencias con el MEF sobre algunos proyectos de inversión. Luego de un cuarto intermedio, se logró concluir el articulado y los anexos, y la sesión fue reanudada para la votación.

Cabe resaltar, que el dictamen ya había sido aprobado el pasado 30 de junio en la Comisión de Presupuesto con 28 votos a favor, y fue ratificado en la última sesión de la Comisión Permanente antes de la instalación del nuevo Congreso bicameral.