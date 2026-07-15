¡Sorpresa en la JNJ! El único candidato para dirigir la ONPE quedó fuera de carrera

El concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE terminó sin ganador luego de que el único aspirante no obtuviera los votos requeridos por la JNJ.

El proceso de selección para designar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) quedó sin ganador luego de que el único postulante en carrera no alcanzara la votación mínima requerida para asumir el cargo, según informó la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Se trata de Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, quien llegó hasta la etapa final del concurso público y participó en la entrevista personal realizada ante el Pleno de la JNJ, presidido por María Teresa Cabrera Vega. Sin embargo, no obtuvo la cantidad de votos exigida.

La fase final del proceso incluyó la evaluación de aspectos relacionados con su trayectoria profesional, idoneidad, solvencia moral y proyección para ejercer la jefatura del organismo electoral.

POSTULANTE HABRÍA SIDO REINCORPORADO

El proceso estuvo marcado por diversas controversias. El pasado 25 de junio, la JNJ decidió excluir a Loyola Escajadillo del concurso al considerar que habría omitido información sobre dos procesos judiciales de naturaleza civil. En ese momento, la convocatoria fue declarada desierta debido a que la otra aspirante, Amparo Ortega, había renunciado previamente.

No obstante, el postulante presentó un recurso de reconsideración alegando una vulneración de su derecho de acceso a la función pública. Tras evaluar el pedido, la JNJ declaró fundado el recurso el 3 de julio y dispuso su reincorporación al concurso, además de reprogramar la entrevista personal.

NO OBTUVO LOS VOTOS NECESARIOS

Por otro lado, pese haber presentado todos esos recursos, la evaluación final concluyó sin los votos necesarios para su designación, por lo que la elección del nuevo jefe de la ONPE deberá ser convocada nuevamente.