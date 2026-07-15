Keiko Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa este miércoles

Con la entrega de credenciales, la presidenta electa dará un paso clave antes de asumir el mando del país el próximo 28 de julio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará este miércoles 15 de julio la ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta de la República electa para el periodo 2026-2031. El acto oficial se desarrollará desde las 11:30 de la mañana en el Gran Teatro Nacional.

Durante la ceremonia también recibirán sus credenciales los integrantes de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026. Luis Galarreta, elegido como primer vicepresidente, y Miguel Torres, quien asumirá la segunda vicepresidencia de la República.

La entrega de estos documentos representa el reconocimiento formal de los resultados electorales y acredita a las autoridades electas para ejercer sus funciones durante el próximo quinquenio.

ACTO OFICICIAL

La ceremonia comenzará con la instalación de la mesa de honor, encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto a los demás integrantes del pleno del organismo electoral. Posteriormente, se entonará el Himno Nacional y se dará lectura a la resolución de proclamación de la fórmula presidencial vencedora.

El momento central será la entrega individual de las credenciales a Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, documento que oficializa su condición de autoridades electas para el periodo 2026-2031.

DISCURSO DEL JNE

Por otro lado, al término de la ceremonia, el titular del JNE ofrecerá un discurso institucional y el evento concluirá con la fotografía oficial de los integrantes de la fórmula presidencial junto a los miembros del pleno electoral. Cabe recordar que el organismo proclamó oficialmente los resultados presidenciales el pasado 3 de julio.