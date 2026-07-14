Keiko Fujimori recibió carta del presidente de Emiratos Árabes Unidos y reafirma interés en fortalecer relaciones bilaterales

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este lunes 14 de julio al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el Perú, Ibrahim Alalawi, en el local de Fuerza Popular, como parte de las actividades del proceso de transferencia de gobierno tras la proclamación oficial de los resultados electorales. Durante el encuentro, el diplomático le entregó una carta enviada por el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que la felicitó por su victoria en las urnas y expresó sus mejores deseos para el desarrollo y prosperidad del Perú.

En la reunión, ambas partes destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre el Perú y los Emiratos Árabes Unidos, considerados socios estratégicos en materia de comercio, inversiones y cooperación. El acercamiento diplomático se produce luego de que el Jurado Nacional de Elecciones oficializara el pasado 3 de julio el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular en los comicios presidenciales de 2026.

Desde su proclamación, Keiko Fujimori viene desarrollando una agenda de reuniones con representantes de distintos países como parte de la transición previa a su toma de mando, prevista para el 28 de julio. Asimismo, puso en marcha la Oficina de la Presidenta Electa, encabezada por ella y coordinada por Miguel Torres, con el objetivo de realizar un diagnóstico técnico de los ministerios y programas del Estado antes del inicio de su gestión.

MAÑANA RECIBIRÁ CREDENCIALES

Además del saludo enviado por el mandatario emiratí, la presidenta electa ha recibido mensajes de felicitación de diversos líderes internacionales. Entre ellos figura la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien destacó la importancia de mantener y fortalecer la relación estratégica entre ambos países. De acuerdo con el cronograma oficial, Keiko Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa este 15 de julio.