JNJ realizará este martes la entrevista personal al único candidato para asumir la jefatura de la ONPE

Carlos Loyola fue reincorporado al concurso tras prosperar un recurso de reconsideración. La entrevista será la última etapa antes de la votación del pleno de la JNJ.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizará este martes 14 de julio la entrevista personal a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, quien se mantiene como el único postulante en carrera para ocupar la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diligencia se desarrollará desde las 11:00 de la mañana en sesión pública y marcará la fase final del concurso público de méritos.

Loyola Escajadillo fue reincorporado al proceso luego de que la JNJ declarara fundado el recurso de reconsideración que presentó contra la resolución que lo había excluido del concurso. Inicialmente, el candidato fue separado tras detectarse que no consignó dos procesos judiciales civiles en trámite al momento de presentar su declaración para la postulación.

La entrevista permitirá al pleno de la JNJ evaluar aspectos relacionados con la trayectoria profesional, la solvencia ética, la idoneidad para el cargo, la proyección personal y los resultados de las pruebas de confianza, que incluyen evaluaciones patrimoniales, socioeconómicas, psicológicas y psicométricas. La sesión será transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales de la institución.

ELABORARÁN CUADRO DE MÉRITOS

Concluida esta etapa, los integrantes del pleno asignarán la calificación correspondiente y elaborarán el cuadro de méritos. Posteriormente se realizará la votación para definir el nombramiento del nuevo jefe de la ONPE, quien deberá obtener el respaldo de al menos dos tercios del número legal de miembros de la JNJ. De no alcanzarse esa mayoría, el concurso será declarado desierto.