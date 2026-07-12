Cancillería aclara que informe de la ONU sobre Pedro Castillo "no es vinculante ni modifica decisiones judiciales"

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que calificó como "arbitraria" la detención del expresidente Pedro Castillo, no tiene carácter de sentencia internacional vinculante.

Mediante un comunicado, la Cancillería explicó que dicho grupo es un "mecanismo de supervisión no jurisdiccional" y que sus opiniones buscan fomentar el diálogo en materia de derechos humanos.

La entidad remarcó que estos informes "no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno", por lo que no modifican las decisiones de las autoridades nacionales competentes.

Informe de la ONU

El Grupo de Trabajo de la ONU había instado al Estado peruano a liberar a Castillo y otorgarle una indemnización, tras considerar que su detención vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sentencia de Pedro Castillo

Como se recuerda, el Poder Judicial condenó a Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.