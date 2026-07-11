Embajador Alfredo Ferrero: Trump aguardaría juramentación de Keiko Fujimori antes de emitir mensaje

Aunque aclaró que no existe una confirmación oficial, Ferrero afirmó que el momento más adecuado para un acercamiento diplomático sería tras la asunción presidencial.

El presidente estadounidense, Donald Trump esperaría a que la presidenta electa Keiko Fujimori haga la toma de mando y de esa forma sostener una conversación oficial y expresarle sus felicitaciones por su victoria electoral, según lo dicho por el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez-Canseco.

Esta noticia se hizo saber durante una entrevista en Enfoque de los Sábados, Ferrero indicó que, aunque no existe una confirmación oficial, considera probable que cualquier contacto directo entre ambos mandatarios ocurra una vez que Fujimori asuma formalmente la Presidencia de la República el próximo 28 de julio.

Las declaraciones se producen luego de que diversos líderes de la región y del mundo enviaran mensajes de felicitación a la presidenta electa tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN DE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS

Ferrero explicó que actualmente Keiko Fujimori se encuentra enfocada en la conformación de su equipo de transferencia y en la evaluación de quienes integrarán su futuro gabinete ministerial, por lo que recién después de asumir funciones podrían concretarse nuevas señales diplomáticas. "Yo tengo entendido que probablemente el presidente Trump estará esperando algún momento para hablar con la presidenta Keiko Fujimori, pero para eso seguramente tendremos que esperar a que asuma el mandato a partir del 28 de julio. Yo no lo descarto, tampoco lo estoy confirmando, pero probablemente ese es el momento", indicó.

Asimismo, recordó que desde Estados Unidos ya se han producido pronunciamientos de respaldo a través del secretario de Estado, Marco Rubio, así como de congresistas estadounidenses con vínculos directos con el Perú.

RELACIÓN CON EL PERÚ

Por otro lado, también destacó la relevancia estratégica de la relación bilateral entre ambos países y expresó su expectativa de que el próximo gobierno mantenga una agenda de cooperación sólida con el gobierno americano. "Como ciudadano peruano tengo una expectativa de que estos sean cinco años buenos para el Perú. Y creo que en ese escenario de bueno para el Perú, la relación con Estados Unidos ocupa un lugar importantísimo" , sostuvo.