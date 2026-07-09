José Balcázar tras reunirse con Keiko Fujimori: Gobierne en favor de todos los peruanos

La presidenta electa Keiko Fujimori y el mandatario José Balcázar sostuvieron una reunión en el local de Fuerza Popular, en el distrito de San Isidro, con el fin de coordinar el proceso de transferencia. Luego, ambos personajes ofrecieron una amplia conferencia de prensa.

“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana (el jueves 16 de julio) después de la ceremonia de recepción de credenciales”, indicó Fujimori Higuchi.

INTERCAMBIARON OPINIONES

Por su parte, Balcázar Zelada señaló que durante la reunión con la presidenta electa intercambiaron opiniones sobre diversos temas de interés nacional, y le deseó éxitos en su futura gestión gubernamental, lo que al final beneficiará a todos los peruanos.

“Lo que necesita el país es el diálogo permanente entre todos los peruanos. Hemos dado consideraciones sobre distintos puntos. Yo le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobiernen en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna”, concluyó.