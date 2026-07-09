Política

Hace 7 minutos

Freddy Solano renuncia al cargo de ministro de Trabajo: fue acusado de presentar documentos falsos

El ahora exfuncionario presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio de los cuestionamientos surgidos en los últimos días.




Foto RPP

El ahora exfuncionario presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio de los cuestionamientos surgidos en los últimos días. 

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