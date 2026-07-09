Freddy Solano renuncia al cargo de ministro de Trabajo: fue acusado de presentar documentos falsos

El ahora exfuncionario presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio de los cuestionamientos surgidos en los últimos días.
NOTICIA END ESARROLLO....
El ahora exfuncionario presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio de los cuestionamientos surgidos en los últimos días.
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También piden la renovación de los órganos de gobierno universitario, transparencia en la gestión institucional, que se investigue presuntas irregularidades administrativas, etc.