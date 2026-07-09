Congresista Héctor Ventura rechaza indulto a Pedro Castillo: “Es un imposible jurídico”

El senador electo recordó que el expresidente goza de buen estado de salud y sostuvo que su liberación es inviable.

A pocas semanas de culminar su etapa congresal y cerca de juramentar como senador por Fuerza Popular, Héctor Ventura se pronunció sobre un posible indulto que Keiko Fujimori podría otorgarle a Pedro Castillo durante su gestión como presidenta.

En entrevista con un medio local, el aún parlamentario rechazó tajantemente la liberación de Castillo Terrones y aseguró que es complicado que dicho pedido se concrete. Además, Ventura Ángel recordó que el exmandatario no presenta problemas de salud.

“El indulto a Castillo es un imposible jurídico. Y si queremos forzar la figura considerando su estado de salud, el mismo médico que lo ha estado tratando ha dicho que está en perfectas condiciones; desde el punto de vista constitucional, el indulto es jurídicamente inviable”, señaló.

Roberto Sánchez piensa en Castillo y no en los peruanos

Al ser consultado sobre el comportamiento que viene adoptando el excandidato presidencial Roberto Sánchez, el congresista Héctor Ventura manifestó que el aún parlamentario prioriza a Pedro Castillo por encima de los más de 33 millones de peruanos, quienes buscan soluciones ante los problemas que los afectan diariamente.

“Debemos ponernos sobre la base de los intereses nacionales y no de los intereses personales, como lo ha estado haciendo de manera innecesaria el señor Roberto Sánchez al dar prioridad al indulto a Pedro Castillo. Es decir, por encima del interés del país y de todos los peruanos está el indulto a Pedro Castillo. Eso me parece inaudito”, sentenció.