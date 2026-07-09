José Balcázar: Organismos electorales recibirán fondos necesarios para realizar los comicios de octubre

Luego que los organismos electorales señalaran que los comicios municipales y regionales de octubre "están en riesgo" por falta de presupuesto. El mandatario José Balcázar dijo que el Ejecutivo no "ha puesto en duda el aporte que le corresponde hacer" para la realización de dichas elecciones.

"Eso está asegurado y eso está especificado en el crédito que hemos solicitado al Congreso, que el día de mañana se va a debatir. Si lo aprueban, pasado mañana estaríamos haciendo el abono, y si no lo aprueba, tendremos que sacar del fondo de contingencia", declaró en entrevista con RPP.

PERJUDICANDO A INSTITUCIONES

Hace unos días, en conferencia de prensa, Roberto Burneo, presidente del JNE, dijo que existe un déficit de S/ 589.52 millones lo que pone en riesgo el funcionamiento del sistema electoral, perjudicando a la ONPE, el Reniec y, por supuesto, al JNE, a menos de 90 días para los comicios municipales y regionales.

“Cada distrito, provincia y región significa un proceso diferente. Todo el sistema electoral tiene un déficit presupuestal; el déficit lo hemos [cifrado] en 589.52 millones [de soles]. Esto es muy grave porque este presupuesto lo gestionamos desde hace meses”, manifestó Burneo Bermejo.