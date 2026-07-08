¡Fueron encontrados! Cancillería ubica a familia peruana desaparecida tras los terremotos en Venezuela

Las autoridades peruanas mantienen el monitoreo y la asistencia a ciudadanos nacionales afectados por la emergencia en Venezuela.

Los cinco integrantes de una familia peruana que había sido reportada como desaparecida luego de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, fueron ubicados según lo dicho por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La localización fue realizada por la Sección de Intereses del Perú en Caracas, que logró establecer contacto con los connacionales en medio de las labores de asistencia desplegadas tras la emergencia que afectó diversas zonas del país sudamericano.

Según indicó la Cancillería a través de sus redes sociales, la familia se encuentra en su vivienda ubicada en La Guaira, una de las localidades impactadas por los movimientos sísmicos y donde se han reportado daños materiales en distintas infraestructuras.

COORDINAN AYUDA HUMANITARIA

La entidad señaló que actualmente coordina la entrega de ayuda humanitaria y víveres para la familia afectada, con el objetivo de atender sus necesidades tras los daños ocasionados por los terremotos.

Por otro lado, indicó que ninguno de los integrantes ha solicitado ser repatriado al Perú. La Cancillería agregó que mantiene una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para brindar asistencia y seguimiento a los ciudadanos peruanos que pudieran haberse visto afectados por la emergencia.