José Jerí podría recibir la Medalla de Gran Cruz: Congreso lo definirá este jueves

La Medalla de Honor en el Grado de Gran Cruz es la más alta distinción que concede el Parlamento peruano.

El congresista José Jerí podría recibir la Medalla de Honor en el Grado de Gran Cruz como reconocimiento a su gestión al frente del Parlamento durante el periodo 2025-2026. Esta distinción es otorgada por el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso, cuyos integrantes evaluarán la propuesta durante una sesión programada para este 9 de julio.

Esta decisión será analizada por el grupo encargado de las condecoraciones parlamentarias, presidido por el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, en donde esta propuesta figura como el primer punto de la agenda de la sesión programada para las 2:00 p.m.

La Medalla de Honor en grado de Gran Cruz constituye la máxima distinción que entrega el Congreso de la República a autoridades, diplomáticos y personalidades que han desempeñado funciones de relevancia para el país.

DISTINCIÓN SERÁ EVALUADA

José Jerí fue elegido presidente del Congreso en julio de 2025 y meses después asumió la Presidencia de la República de manera interina tras la vacancia de la entonces mandataria Dina Boluarte.

Su permanencia en el Ejecutivo se extendió hasta febrero de este año, cuando fue censurado por el Pleno del Congreso. Posteriormente, el cargo fue asumido por José María Balcázar. La decisión sobre el eventual otorgamiento de la condecoración será adoptada durante la sesión de este jueves.