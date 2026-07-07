Presidente del Congreso descarta excarcelación de Pedro Castillo: “Está procesado por un golpe de Estado”

A más de dos años del fallido golpe de Estado que protagonizó Pedro Castillo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, descartó que el exmandatario pueda dejar el penal de Barbadillo, donde permanece recluido mientras afronta diversos procesos judiciales.

En declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Parlamento recordó los delitos en los que se encontraría involucrado el expresidente, por lo que aseguró que no existe posibilidad de una excarcelación, tal como vienen solicitando algunos sectores políticos.

“Pedro Castillo no va a salir de prisión. Él está procesado por el golpe de Estado y, además, tiene varios procesos por corrupción. Así que no debe salir de prisión y ese no es un tema de discusión”, comentó el exministro del Interior.

Protestas convocadas por Roberto Sánchez

Ante el llamado de Roberto Sánchez para realizar diversas movilizaciones en regiones del país, Fernando Rospigliosi sostuvo que las marchas convocadas por el líder de Juntos por el Perú no tendrían ningún asidero. “No tiene sentido realizar movilizaciones sin ningún fundamento. Todos esperamos tener un gobierno con estabilidad durante los siguientes cinco años”, señaló.