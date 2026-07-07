José Balcázar: Felicité a Keiko Fujimori el mismo día que el JNE la proclamó presidenta electa

En amplia entrevista con Exitosa, el jefe de Estado interino, José María Balcázar, dijo que saludó a Keiko Fujimori Higuchi tras ser proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Señaló que se comunicó con la lideresa del partido Fuerza Popular a través de una llamada telefónica; fue el pasado viernes 3 de julio. "Yo he felicitado a la presidenta electa el mismo día", digo el dignatario.

El PROTOCOLO NO EXIGE

Con esta declaración, Balcázar Zelada quiere terminar con las versiones que señalan que desde la Presidencia del Perú no hubo ningún saludo para la persona que ocupará su cargo por los próximos cinco años.

"Hemos conversado, la he felicitado como corresponde a la presidenta. (¿Por qué no hubo un pronunciamiento de la Presidencia?) El protocolo no exige una publicación, sino una felicitación que la he hecho como corresponde", explicó.