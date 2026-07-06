Rospigliosi destaca la importancia de preservar la memoria de la lucha contra el terrorismo en el país

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, entregó un Diploma de Honor a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reconocimiento a su valiosa participación en el ciclo de conferencias del programa “Terrorismo Nunca Más”, así como por su compromiso con el fortalecimiento profesional y la promoción de los valores democráticos al servicio de la Nación.

La distinción fue otorgada durante la ceremonia de clausura del programa, impulsado por la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, realizada en el Polideportivo de la Escuela de Oficiales de la PNP, en Puente Piedra.

La actividad congregó a oficiales superiores, cadetes, autoridades policiales y representantes del programa, entre ellos su coordinador, Carlos Mejía, así como a la suboficial superior PNP (r) Ana Cecilia Garzón Pérez, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y expositora del ciclo de conferencias.

El titular del Parlamento resaltó el valor de esta iniciativa académica, dirigida a los futuros oficiales de la Policía Nacional, al señalar que contribuye a fortalecer la memoria histórica y la formación democrática de quienes tendrán la responsabilidad de proteger la seguridad de los peruanos, defender el orden constitucional y servir al país con honor y disciplina. Dirigiéndose a los estudiantes de la Escuela de Oficiales, expresó:

“Ustedes han recibido las charlas del programa ‘Terrorismo Nunca Más’ que busca recordar ese período de insana violencia que vivió el país debido a pequeños grupos comunistas, pero muy bien organizados e ideologizados, que lograron durante veinte años mantener al país en vilo, hasta que finalmente fueron derrotados. Fueron derrotados por la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas y por la ciudadanía, que los rechazó”.

Asimismo, Rospigliosi Capurro hizo referencia a la situación legal que afrontan efectivos policiales y militares que participaron en la defensa del orden interno, señalando que actualmente existen centenares de integrantes de ambas instituciones procesados por los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, así como numerosos efectivos que combatieron al terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990 y que continúan afrontando procesos judiciales.

“Tenemos que cambiar este sistema judicial que protege delincuentes y terroristas y persigue a policías y militares. Espero que eso ocurra muy pronto”, manifestó.

Dirigiéndose a los cadetes próximos a egresar, exhortó a ejercer la función policial con firmeza, decisión y vocación de servicio frente a los desafíos que representa la lucha contra la delincuencia violenta, destacando que el Congreso ha impulsado diversas normas orientadas a fortalecer la labor de la Policía Nacional.

En ese contexto, recordó que el Parlamento aprobó la Ley 32130, mediante la cual se restituye a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar de los delitos. Asimismo, señaló que se aprobaron normas para brindar mayor protección jurídica a los efectivos policiales en el cumplimiento de sus funciones y una iniciativa legislativa destinada a que la sanidad policial retorne a la administración de la institución, con el propósito de mejorar la atención de su personal.

Por su parte, el director de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú, general PNP Alberto Laureano Espíritu, agradeció la presencia del presidente del Congreso y destacó su permanente respaldo a la institución policial.

“Como exministro del Interior conoce nuestro sector y sabemos que no solamente acompaña a nuestra Escuela de Oficiales, sino también a diferentes unidades de nuestra institución policial. Está siempre con su Policía, y eso es de reconocerlo y agradecerlo públicamente”, sostuvo.

La autoridad policial también reconoció la trayectoria de la suboficial superior PNP (r) Ana Cecilia Garzón Pérez, exintegrante del GEIN, a quien calificó como un ejemplo de servicio, profesionalismo y compromiso con el país.

Asimismo, resaltó el aporte de las conferencias brindadas durante el programa, al permitir que los futuros oficiales conozcan de primera mano los acontecimientos vividos por el Perú durante la época del terrorismo y el papel desempeñado por la Policía Nacional en la recuperación de la paz.

Finalmente, el titular del Congreso recibió de manos del general PNP Alberto Laureano Espíritu un busto institucional, en reconocimiento al apoyo y esfuerzo brindado en favor de la institución policial.