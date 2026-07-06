Presidente del JNE responde a Roberto Sánchez y descarta fraude en las Elecciones 2026

Roberto Burneo desmintió al excandidato presidencial y reveló que la entidad respondió todas sus apelaciones.

En medio de las denuncias presentadas por Roberto Sánchez sobre un presunto fraude en las Elecciones 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió al líder de Juntos por el Perú, quien no reconoce los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Durante una entrevista en un medio local, el titular del JNE negó cualquier tipo de favorecimiento a algún candidato presidencial durante los comicios. Además, reconoció que se registraron diversas incidencias durante la primera vuelta, realizada el domingo 12 de abril.

“No hay fraude ni en primera ni en segunda vuelta. Queremos descartar todas esas narrativas; hubo incidencias muy importantes, sobre todo en Lima Metropolitana, en la primera vuelta, que ameritaron tomar decisiones sin precedentes”, comentó.

RESPONDIERON A LAS APELACIONES DE ROBERTO SÁNCHEZ

Antes de dar a conocer los resultados oficiales, el viernes 3 de julio, Roberto Burneo mencionó que el JNE respondió todas las apelaciones presentadas por el candidato de Juntos por el Perú, quien aseguró que no reconocerá el triunfo de Keiko Fujimori.

Cabe mencionar que la lideresa de Fuerza Popular se impuso a Roberto Sánchez con el 50,135 % de respaldo ciudadano, equivalente a 9 223 396 votos. En tanto, el congresista alcanzó el 49,865 %, representado por 9 173 755 votos.