Elecciones Regionales y Municipales 2026: 83 organizaciones políticas participarían en comicios de octubre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el informe "Analítica Electoral N.° 2", que analiza el panorama de los comicios subnacionales. De acuerdo con los resultados de las primarias de mayo, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se prevé la participación de 83 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales.

Sin embargo, tras la conformación de alianzas, la cifra final podría reducirse a 41 partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas, aunque dependerá de las inscripciones validadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

El documento, elaborado por Manuel Ponte Torrel y Carlos Vásquez Valverde, destaca que la presencia de movimientos regionales ha caído a su nivel más bajo desde que se crearon en 2002. Además, señala que el número de organizaciones participantes se asemeja al registrado en los procesos de 2002 y 2006.

Detalles de la votación

El 4 de octubre están convocados 26,266,645 ciudadanos para elegir a 13,148 autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1,696 distritos. Se renovarán 25 gobernaciones, 196 alcaldías provinciales y 1,696 alcaldías distritales, además de consejeros y regidores.

Por primera vez, los distritos de Alto Trujillo (La Libertad) y Santa Rosa de Loreto (Loreto) participarán en una elección subnacional. El informe también aborda los efectos de reformas como la eliminación de la paridad horizontal y la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.