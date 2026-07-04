Renovación Popular apela exclusión de Rafael López Aliaga y busca que el JNE habilite su candidatura municipal

El partido presentó un recurso para revertir la decisión del JEE Lima Centro, que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima.

Renovación Popular presentó un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna como candidatos a las elecciones municipales de Lima Metropolitana. Con esta acción, el caso será evaluado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que decidirá si revoca o confirma el fallo.

El JEE fundamentó su decisión en que Rafael López Aliaga mantiene la condición de senador electo y proclamado, tras los resultados de las elecciones generales, situación que —según el organismo electoral— continúa vigente mientras no exista una resolución oficial que deje sin efecto su proclamación o la expedición de su credencial. Para el tribunal, la renuncia presentada por el exalcalde constituye únicamente una manifestación de voluntad que no modifica su situación jurídica.

Pese a ello, Renovación Popular sostiene que López Aliaga nunca llegó a juramentar ni asumir funciones como senador, por lo que no estaría comprendido dentro del impedimento legal para postular en las elecciones municipales. En su apelación, el personero legal Fernando Sandoval argumenta que la restricción alcanza únicamente a los congresistas en ejercicio de sus funciones y no a quienes, pese a haber sido elegidos, no han iniciado formalmente el mandato parlamentario.

Asimismo, el recurso solicita que el JNE deje sin efecto la credencial otorgada a López Aliaga como senador y convoque al siguiente candidato de la lista para ocupar el escaño. Según el partido, extender el impedimento electoral a un senador electo que no ha juramentado implicaría una interpretación analógica de la norma, lo cual —afirman— está prohibido por la Constitución al tratarse de una limitación al derecho fundamental de ser elegido.

ESPERA PRONUNCIAMIENTO

Finalmente, Renovación Popular sostiene que el JEE no valoró adecuadamente la comunicación mediante la cual López Aliaga expresó de manera "irrevocable" su decisión de no asumir el cargo de senador. El partido considera que corresponde al JNE y al Congreso pronunciarse sobre esa declinación y resolver la situación jurídica del candidato, por lo que espera que el máximo organismo electoral admita la inscripción y permita su participación en los comicios municipales.