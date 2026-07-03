Premier Arroyo continúa coordinaciones multisectoriales ante próxima visita del papa León XIV

Este mediodía, el premier Luis Arroyo se reunió con ministros de Estado, representantes de la Nunciatura Apostólica en el Perú, de la Conferencia Episcopal Peruana y diversas autoridades, ante la próxima visita del papa León XIV.

Estas coordinaciones multisectoriales, que se realizan desde hace unas semanas, fueron dadas a conocer mediante una publicación en la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la plataforma X.

RECORRIENDO CIUDADES

Tras el encuentro del santo padre con el presidente José Balcázar, se anunció que el religioso visitaría nuestro país por ocho a diez días, cumpliendo diversas actividades y recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.

Además, las ciudades de Puno e Iquitos continúan siendo evaluadas como posibles destinos dentro de la agenda oficial del Santo Padre, cuya visita, prevista para el próximo mes de noviembre, ha generado gran expectativa.