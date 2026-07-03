Alejandro Toledo: expresidente solicitará indulto humanitario debido al grave deterioro de su salud

En entrevista con Exitosa, Carlos Torres, abogado del expresidente Alejandro Toledo, dijo que su patrocinado lo autorizó a tramitar un pedido de indulto humanitario, que estaría dirigido a la presidenta electa, Keiko Fujimori, una vez que asuma el cargo.

"Como el tema está demorando bastante y la situación de Alejandro Toledo está en una situación muy complicada de deterioro cognitivo y de afectación a su salud, entonces él ha tomado la decisión (...) de que se vea, se evalúe el tema del indulto", manifestó.

TIEMPO SUFICIENTE

Torres Caro indicó que inicialmente se evaluó presentar el pedido al actual gobierno del mandatario José Balcázar, pero luego consideró que es más conveniente hacerlo una vez que Fujimori Higuchi asuma oficialmente la presidencia de la República.

"La administración saliente ya no tendría el tiempo suficiente para analizar un expediente de esta naturaleza. Pienso presentar el escrito el 28 de julio, es decir, el día hábil donde la presidenta los evalúe, porque esta es una potestad presidencial", sostuvo.