Alcalde de Lima envía mensaje a Keiko Fujimori: “El éxito de la presidenta será el éxito del Perú”

Renzo Reggiardo le deseó suerte a la virtual presidenta, quien será proclamada como ganadora de la segunda vuelta este viernes 3 de julio.

Tras el conteo al 100% de la ONPE de la segunda vuelta presidencial, que da como ganadora de las Elecciones 2026 a Keiko Fujimori por más de 49 mil votos sobre Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular se ha venido reuniendo con diversas autoridades públicas.

En medio de las conversaciones que viene entablando la virtual mandataria, quien será proclamada como ganadora de la segunda vuelta este viernes 3 de julio, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, envió un mensaje a Fujimori Higuchi deseándole suerte en la etapa que deberá asumir en menos de un mes para dirigir al país.

“Espero que, a partir del 28 de julio, con un nuevo gobierno, se pueda consolidar la institucionalidad en el Perú. El éxito de la presidenta de la República será el éxito del Perú”, manifestó el burgomaestre de la capital a los medios de comunicación.

INICIATIVAS EN LAS QUE COINCIDEN

Con el propósito de luchar contra la inseguridad ciudadana, Renzo Reggiardo mencionó que Keiko Fujimori coincide con iniciativas como la creación de una policía municipal y el combate frontal contra la criminalidad. Además, precisó que ambos coinciden en que el sector transporte se ha vuelto caótico, por lo que estaría en agenda la eliminación de la ATU.