María Cuadros Espinoza presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación

Sorpresivamente, anoche, la ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, renunció de forma irrevocable al cargo en una carta dirigida al presidente José Balcázar. Estaba al frente de dicho portafolio desde el pasado 17 de marzo de 2026.

En la misiva, agradeció la confianza depositada en su persona para asumir lo que calificó como una "alta responsabilidad al servicio de la patria". Destacó que durante su gestión actuó "con integridad y estricto respeto por el interés público".

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Como se recuerda, hace unas semanas, 22 congresistas presentaron una moción para interpelar a la titular de Educación, por una presunta intención de remover al actual jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), Vicente Santillán.

Por este tema también afronta una denuncia formulada por la congresista Tania Ramírez por una presunta infracción a la Constitución. La demanda será vista en la décima tercera sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales este viernes 3 de julio.