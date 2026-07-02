Sutep sobre Keiko Fujimori: Su gestión debe atender con urgencia problemas del sector educación

En entrevista con Exitosa, Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú-Sutep, dijo que la futura gestión presidencial de Keiko Fujimori deberá atender con urgencia los problemas de infraestructura y otras necesidades del sector Educación.

Dijo también que es necesario que el nuevo gobierno atienda de manera prioritaria temas como el acceso a la educación, ya que existen 8,5 millones de personas que están fuera del sistema educativo, y que lamentablemente el Estado no ha implementado acciones para incorporarlos.

CONTENIDO CURRICULAR

Asimismo, sostuvo que se debe avanzar en la dignificación de los docentes, garantizando mejores condiciones laborales y el reconocimiento de su labor. Destacó la importancia de fortalecer el contenido curricular, teniendo un conjunto de contenidos que responden a la realidad del país.

En la víspera, el dirigente del Sutep se reunió con la virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, para dialogar sobre la problemática del sector educación; hablaron sobre las preocupaciones de los maestros, de los auxiliares de educación y de los jubilados del sector.