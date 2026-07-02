Presidenta del Poder Judicial pide al próximo Gobierno revisar las denominadas "leyes procrimen"

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exhortó al próximo Gobierno a revisar las normas calificadas como "procrimen", entre ellas las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio. Consideró que estas disposiciones han debilitado la lucha contra el crimen organizado.

"Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos. El Poder Judicial no claudicará ni dará un solo paso atrás", manifestó.

PRESIDENTA ELECTA

Indicó que esta modificación desnaturaliza la institución y contradice estándares internacionales de las convenciones de Viena, Palermo y Mérida. Asimismo, Tello Gilardi expresó su esperanza de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, impulse la revisión de las normas.

"Hemos escuchado a la autoridad máxima que regirá los destinos del país, señalar que van a revisar las normas que, entre otras, han sido llamadas 'leyes procrimen', porque (...) han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, esa es una esperanza que tenemos", indicó.

FORTUNAS ILÍCITAS

Finalmente, alertó que estos cambios afectaron la recuperación de unos 50 millones de dólares de actividades ilícitas en el 2025. Pese a estas trabas, destacó la labor de los jueces, cuyos resultados prueban la importancia de este mecanismo contra el crimen organizado.