Rafael López Aliaga comunica al Congreso que no asumirá como senador

El líder de Renovación Popular reiteró su decisión de no incorporarse al Senado y solicitó que se deje sin efecto su credencial para que el Jurado Nacional de Elecciones convoque a su reemplazo.

Rafael López Aliaga comunicó formalmente al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, su decisión definitiva de no asumir el cargo de senador y solicitó que esta sea puesta en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En su carta, pidió que se anule la credencial otorgada a su favor y que se convoque al siguiente candidato de la lista de Renovación Popular para ocupar el escaño.

El también alcalde de Lima recordó que el pasado 19 de junio presentó ante el JNE un escrito en el que desistía de su proclamación como senador. Asimismo, indicó que el 22 de junio remitió una comunicación similar a la Oficialía Mayor del Congreso, pero aseguró que hasta el momento esta no ha sido trasladada al organismo electoral.

López Aliaga sostuvo que el 30 de junio venció el plazo para que los senadores electos presentaran sus declaraciones juradas de ingresos, bienes, rentas y datos personales. Al no haber cumplido con estos requisitos, afirmó que resulta innecesario esperar a la instalación oficial del Senado para confirmar una decisión que, según señaló, ya fue expresada de manera escrita, anticipada e inequívoca.

LÓPEZ ALIAGA Y SUS ARGUMENTOS

En su pronunciamiento, el líder de Renovación Popular argumentó que el Reglamento del Congreso no contempla el caso de un senador electo que renuncia antes de juramentar el cargo. Por ello, invocó precedentes del JNE en los que se dejó sin efecto la credencial de autoridades electas que desistieron de asumir sus funciones, solicitando que se adopte el mismo criterio para garantizar la continuidad de la representación política mediante la convocatoria del candidato no proclamado que corresponda.