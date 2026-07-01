Estados Unidos felicita a Keiko Fujimori por su triunfo electoral: “Seguimos unidos por nuestros pueblos”

Luego de que la ONPE finalizara el conteo al 100 % de las actas de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que otorgó a la lideresa de Fuerza Popular una ventaja de más de 49 mil votos, el Gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre los resultados difundidos por la entidad electoral.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el país norteamericano saludó la victoria de Fujimori Higuchi en la jornada electoral del 7 de junio. Además, destacó que ambas naciones continuarán trabajando en beneficio de sus ciudadanos.

“Felicitaciones a Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de Trump, puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo Gobierno, el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, indicó el embajador Bernie Navarro.

LA RESPUESTA DE KEIKO FUJIMORI

Tras leer la publicación, Keiko Fujimori respondió al mensaje compartido por Navarro y enfatizó que, durante su Gobierno, buscará afianzar los lazos entre ambas naciones. “De nuestra parte, encontrará siempre la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos. Estamos listos para trabajar conjuntamente desde el primer día”, señaló.