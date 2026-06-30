Alcalde de Puno reconoce triunfo electoral de Keiko Fujimori y pide aceptar el veredicto ciudadano

Tras conocer los resultados de la ONPE al 100 %, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce, envió una comunicación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, en la cual la reconoce como “presidenta electa del Perú”.

En la misiva, difundida por el burgomaestre, le manifestó el saludo de la provincia; un gesto que marca un cambio político en la región que siempre fue adversa a Fuerza Popular, aunque en los recientes comicios generales cosechó gran cantidad de votos.

“En representación del pueblo de Puno, expreso mi reconocimiento por el resultado alcanzado en las urnas, manifestando nuestro respeto a la voluntad democrática de los peruanos (...) La democracia nos exige saber competir con firmeza, pero también reconocer con grandeza el veredicto ciudadano”, señala.

DEMANDA DE LOS PUEBLOS

“Puno, tierra de historia, cultura y profundo compromiso con la democracia, espera que su gobierno escuche la voz de las regiones, atienda las demandas de los pueblos del sur y promueva un desarrollo con justicia, inclusión y respeto por la dignidad de cada ciudadano”, indica en su comunicado Ponce Roque.

Asimismo, en su mensaje felicitó a la nueva presidenta por su victoria electoral. “Le expresamos nuestros mejores deseos de éxito en la enorme responsabilidad que asumirá a partir del 28 de julio. El éxito de su gestión será también el éxito del Perú”, agrega el alcalde en el documento remitido en la víspera, informa Perú 21.