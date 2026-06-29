Diego Bazán critica a Roberto Sánchez por no aceptar resultados electorales: “Está haciendo una pataleta”

A pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuncie oficialmente al ganador de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, criticó la postura que viene adoptando el candidato de Juntos por el Perú al no aceptar los resultados de la ONPE.

En entrevista con Canal N, Bazán Calderón pidió a su colega en el Parlamento que acate el veredicto de las entidades encargadas del proceso electoral 2026. Además, sostuvo que acudir a instancias internacionales podría debilitar su imagen dentro de la política peruana.

“Al señor Roberto Sánchez le guste o no el resultado, creo que ir a instancias internacionales es más una pataleta. Tiene que quedarse a liderar su bancada. Va a ser muy irresponsable si escapa de eso. Tiene que hacerse cargo de los diputados y senadores electos”, comentó.

¿CÓMO VA EL CONTEO DE LA ONPE?

Aunque el resultado parece desfavorable para Roberto Sánchez, la ONPE continúa con el escrutinio de las actas. Al 99.992 %, Keiko Fujimori lidera el conteo con el 50.134 %, lo que representa cerca de 9 222 497 votos de respaldo ciudadano, mientras que el candidato de Juntos por el Perú registra 9 173 155 votos, equivalente al 49.866 %.