MEF advierte que trabajadores CAS podrían quedarse sin gratificación ni CTS si no se modifica ley

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) podrían quedarse sin recibir gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) si el Congreso no aprueba un mecanismo de implementación progresiva de estos beneficios.

La advertencia fue formulada por el titular del sector, Rodolfo Acuña, tras la decisión de la Comisión de Presupuesto de retirar del predictamen del crédito suplementario la disposición planteada por el Ejecutivo.

En declaraciones a RPP Noticias, el ministro señaló que el Gobierno no se opone a que los trabajadores CAS accedan a estos derechos laborales, pero insistió en que el pago debe realizarse de manera gradual para garantizar su financiamiento. "Si no se corrige o aprueba bajo mecanismos de progresividad, lo peor que puede pasar es que no cobren nada porque la ley anterior fue derogada. Están perdiendo soga y cabra", afirmó el funcionario.

Propuesta escalonada y costo estimado

Acuña explicó que la implementación inmediata de las gratificaciones y la CTS para todos los trabajadores CAS tendría un costo aproximado de S/3,500 millones, monto que, según indicó, no puede ser cubierto con los recursos contemplados en el crédito suplementario. Por ello, el Ejecutivo propuso que el beneficio se otorgue de forma escalonada para evitar un fuerte impacto sobre las finanzas públicas del Estado.

La propuesta del MEF planteaba iniciar el pago con el equivalente al 10% de la remuneración en 2026, incrementándolo progresivamente al 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y alcanzar el 100% recién en 2030. Sin embargo, este esquema fue retirado del predictamen por decisión de la Comisión de Presupuesto, que anunció la elaboración de una nueva fórmula para abordar el beneficio de los trabajadores CAS.