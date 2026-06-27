Caso Perupetro: SAC aprueba informe contra Pedro Castillo por nombramiento de Daniel Salaverry

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó ayer la Denuncia Constitucional N.º 498 contra el expresidente Pedro Castillo y su exministro de Energía y Minas, Eduardo González.

La acusación se refiere a la designación del excongresista Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de Perupetro S.A., en enero del año 2022. El informe fue sustentado por la legisladora Patricia Chirinos.

La congresista de Renovación Popular señaló que el nombramiento se habría realizado sin respetar el procedimiento administrativo y sin acreditar, previamente, los requisitos legales exigidos para ocupar dicho cargo.

APROVECHAMIENTO DEL CARGO

Asimismo, indica que la Contraloría concluyó que la documentación presentada no acreditaba que Salaverry cumpliera los requisitos exigidos. Mientras otro informe afirmaría que no era el profesional con la idoneidad legal necesaria.

Por ello, la SAC recomendó acusarlos por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal, y nombramiento ilegal, tipificado en el artículo 381.