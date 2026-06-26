Keiko Fujimori sobre un eventual gobierno en el Perú: “Vamos a trabajar por la paz”

Lideresa de Fuerza Popular aseguró que, de llegar a Palacio de Gobierno, buscará promover la unidad en el país.

En medio del avance del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular compartió un mensaje sobre un eventual gobierno, en caso los resultados electorales la favorezcan.

Durante su visita a Villa María del Triunfo (VMT), Fujimori Higuchi señaló que el Perú se encuentra fragmentado, por lo que, de llegar a Palacio de Gobierno, trabajará por la unificación de los diferentes sectores del país.

“La elección ya acabó y lo que ha mostrado es un país que está fragmentado. Lo que nos corresponde ahora es tender los puentes, volvernos a abrazar y trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos. Vamos a hacer obras, a construir escuelas y vamos a trabajar juntos por la paz, el orden y el desarrollo del país”, comentó.

¿Cómo va el conteo de votos?

De acuerdo con el escrutinio que viene realizando la ONPE, al 99.880 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera el conteo con el respaldo de 9 209 041 ciudadanos, lo que representa el 50,121 % de los votos. Por su parte, Roberto Sánchez registra el apoyo de 9 164 453 electores, equivalente al 49,879 %, según las cifras oficiales difundidas hasta el momento.