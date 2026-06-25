JNE proclamaría los resultados finales de la segunda vuelta presidencial entre el 3 y el 7 de julio

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), considera que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará entre el 3 y el 7 de julio de 2026.

Señala que para esa fecha ya estarán resueltas todas las impugnaciones presentadas. Indicó que estos días el JNE continúa zanjando los recursos pendientes para remitir las actas depuradas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

RECUENTOS DE VOTOS

El funcionario dijo que las 1.662 actas observadas ya fueron evaluadas en primera instancia. Sin embargo, se presentaron 207 apelaciones contra dichos fallos, las cuales están siendo revisadas por los miembros del JNE en audiencias públicas.

Por estas apelaciones, se ordenó 15 recuentos de votos en mesas de sufragio ubicadas en Lima, regiones y el extranjero. Asimismo, 16 solicitudes de nulidad fueron rechazadas debido a que el plazo para su presentación venció el pasado 10 de junio.