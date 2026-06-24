JNE confirma multa de S/176 mil a Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó en última instancia la multa de S/181,500, equivalente a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), contra el partido político Juntos por el Perú (JPP) y la pérdida del 10% del financiamiento público directo por recibir aportes de fuente prohibida en las elecciones generales de 2021.

La medida está contenida en una resolución del máximo organismo electoral publicada este miércoles 24 de junio, en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, con la rúbrica de los integrantes del Pleno del JNE presidido por Roberto Burneo.

De esta manera, el Jurado ratifica los alcances de la resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del 19 de diciembre del año pasado, que sancionó a JPP por la comisión de infracción muy grave consistente en recibir aportes de campaña de fuente prohibida. El caso data de marzo del 2025, cuando la Gerencia de Supervisión y Fondos Partidarios de la ONPE dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la agrupación política.

Fundamentos de la sanción

De acuerdo con la resolución del JNE, Juntos por el Perú "no acreditó mecanismos idóneos de verificación respecto de los aportes observados, ni desvirtuó de manera suficiente la existencia de aportes negados o de origen desconocido", por lo que se le atribuye responsabilidad administrativa por conducta culposa. "Ello evidencia una falta de diligencia razonable en el control del origen de los recursos recibidos, incompatible con los estándares de transparencia exigidos por la Ley de Partidos Políticos", agrega la disposición del organismo electoral.

Aportes negados

La resolución subraya que las organizaciones políticas "tienen un deber reforzado de transparencia, trazabilidad y control respecto de los aportes que reciben, precisamente por la relevancia constitucional del financiamiento político". Además, señala que está acreditado que JPP "registró 16 aportes que fueron expresamente negados por sus supuestos aportantes, así como un aporte adicional respecto del cual no fue posible efectuar la verificación correspondiente, debido a que la presunta aportante, doña Frida Hilaria Morante Soria, tenía la condición de fallecida a la fecha del supuesto aporte".