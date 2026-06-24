JEE iniciarán en las próximas horas proclamación de resultados de Elecciones 2026

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciarán en las próximas horas la proclamación descentralizada de resultados de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026, una vez agotados los recursos presentados por las organizaciones políticas participantes, informó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo.

"Los Jurados Electorales Especiales van a iniciar ya las proclamaciones. Varios de los JEE se encuentran ya expeditos para iniciar las proclamaciones descentralizadas", señaló durante una rueda de prensa.

Clavijo explicó que, una vez culminadas las proclamaciones descentralizadas en cada jurisdicción, corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizar la proclamación nacional de resultados. Clavijo indicó que este avance se produce luego de que se fueran resolviendo los recursos presentados durante la etapa posterior a la jornada electoral del pasado 7 de junio, fecha en la que se desarrolló la segunda vuelta presidencial.

Recursos resueltos y llamado a respeto democrático

Cabe señalar que el JEE Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido de nulidad de oficio presentado por el personero legal de Juntos por el Perú respecto a los votos emitidos en las mesas de sufragio instaladas en el exterior. Asimismo, el pleno del JNE publicó recientemente los resultados de votación de los 25 recursos de apelación evaluados en audiencia pública virtual relacionados con la segunda elección presidencial, de los cuales 24 fueron declarados infundados y uno fundado en parte.

Consultada sobre el reciente pronunciamiento de uno de los candidatos presidenciales respecto a no reconocer un eventual gobierno de su contendor, Clavijo invocó a las organizaciones políticas a mantener una conducta acorde con el proceso democrático. "A todas las organizaciones políticas que respeten los principios democráticos en una contienda electoral. (...) Es importante darle el respeto que requiere la población. (...) Todas las audiencias que ha realizado el JNE han sido de conocimiento público", manifestó la secretaria general del organismo electoral.