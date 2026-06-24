CONFIEP rechaza denuncias de fraude: exige respeto de resultados y transición ordenada

Ante las declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y denunció un supuesto fraude en el proceso electoral, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) expresó su rechazo.

Mediante un comunicado, el gremio empresarial señaló que las acusaciones realizadas por una de las fuerzas políticas participantes carecen de pruebas y contribuyen a debilitar la institucionalidad democrática del país.

"Estas afirmaciones no contribuyen a fortalecer la transición electoral ni la confianza ciudadana. Por el contrario, generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y favorecen la prolongación innecesaria del proceso de proclamación oficial de resultados", indicaron.

Llamado a la estabilidad y próximos retos

Ante ello, la CONFIEP exhortó a todas las organizaciones políticas a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y reconocer los resultados oficiales una vez concluido el proceso electoral. El gremio empresarial recordó que el país enfrenta importantes desafíos que requieren estabilidad política y una transición ordenada, señalando que "esta situación es especialmente preocupante considerando los desafíos que enfrenta el país".

"El Perú debe prepararse para afrontar amenazas de gran magnitud como el inminente fenómeno de El Niño y la grave crisis de inseguridad ciudadana, además de importantes retos económicos y sociales que demandan un gobierno entrante con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día", sostuvo la CONFIEP en el documento.

Recuerdan posición adoptada en 2021

Finalmente, la organización ratificó su compromiso con la democracia, la institucionalidad y una transición gubernamental ordenada, recordando que una posición similar fue adoptada durante el proceso electoral de 2021. "Demandamos a las organizaciones políticas reconocer los resultados electorales. La CONFIEP ratifica su respeto a la institucionalidad democrática y a una transición de gobierno ordenada y oportuna", concluyó el comunicado.