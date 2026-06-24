Elecciones 2026: declaran improcedente pedido de JP para anular mesas del extranjero

A más de dos semanas de realizada la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú (JP) continúa a la espera del resultado final del proceso electoral, en medio del avance del conteo de votos de la ONPE.

En ese contexto, el congresista y su agrupación política presentaron un recurso para anular mesas de sufragio del exterior. Sin embargo, el pedido no prosperó luego de ser evaluado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2.

DECLARARON IMPROCEDENTE SU PEDIDO

Tras revisar la solicitud, el JEE de Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido presentado por Juntos por el Perú, al considerar que fue ingresado fuera del plazo correspondiente, tres días después de la jornada electoral del 7 de junio.

“Al verificarse que la nulidad planteada no fue presentada dentro del plazo legal establecido, ni por un sujeto legitimado conforme a la normativa electoral y sin la tasa correspondiente, corresponde declarar improcedente la solicitud”, precisa la resolución.

Cabe mencionar que, en el extranjero, Keiko Fujimori se impuso a Roberto Sánchez con el 63.206 %, lo que representa alrededor de 194 781 votos, mientras que el candidato de JP alcanzó un respaldo de 113 388 votos.