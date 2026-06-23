Congresista Camones dice que financió con recursos propios viaje para visitar al papa León XIV

La parlamentaria Lady Camones afirmó que asumió con recursos propios los gastos de su participación en la delegación que acompañó al presidente José Balcázar en el viaje al Vaticano, donde se extendió una invitación oficial al papa León XIV.

“Yo he viajado y he sustentado mi viaje con recursos propios. Yo no he pedido dinero ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo (…) Yo he costeado todo mi pasaje, mis viáticos, toda mi estadía con mis recursos propios”, señaló categórica.

NO SABÍA QUE HABÍA SIDO LA ÚNICA

Respecto a los motivos de su inclusión en la delegación que viajó a la Santa Sede, la representante de Alianza para el Progreso (APP) señaló: “¿Por qué me escogió a mí y no a otros? Esa pregunta la tendría que responder el presidente”, enfatizó.

Asimismo, Camones Soriano indicó que desconocía si otros congresistas habían sido invitados al viaje en los mismos términos que ella: “Yo no sabía que había sido la única. Pensé que también había invitaciones para otros congresistas”, agregó.