¡Atención! miembros de mesa durante segunda vuelta reciben pago de S/165 desde hoy

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició hoy el pago de la compensación económica de S/165 a los más de 270 mil ciudadanos que ejercieron el cargo de miembro de mesa durante la segunda vuelta presidencial. El monto corresponde al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), establecido como compensación económica por la Ley 32231 para quienes cumplieron con esta labor electoral.

Los miembros de mesa pudieron elegir previamente entre tres modalidades de pago registradas ante el organismo electoral: depósito en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank), depósito a través de la billetera digital Yape, o cobro presencial en agencias del Banco de la Nación. Para la segunda vuelta, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de registrarse o modificar su modalidad de pago mediante trámite ante la mesa de partes de la ONPE.

Cronograma y canales de consulta

Los depósitos en cuentas bancarias y a través de Yape se efectuarán del 22 al 24 de junio, y podrán identificarse bajo conceptos específicos según cada entidad: "movilidad" para BCP, "A/TR Oficina Nacional de Proce" para BBVA, "Tbk-pagos varios" para Scotiabank, "abono/cargo por regularización" para Banco de la Nación, y "Oficina Nacional de Procesos Electorales" para Yape.

A partir del jueves 25 de junio, podrán cobrar en ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación aquellos que escogieron esta modalidad, los miembros de mesa que asumieron el cargo desde la fila de electores, quienes nunca se registraron, y aquellos cuyo depósito fue rechazado por la entidad bancaria. En estos casos, bastará con presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar el cobro presencial.

Canales de atención

La ONPE ha habilitado un enlace web para que los ciudadanos puedan dar seguimiento a su pago, además de mantener otros canales de atención como el correo electrónico informes@onpe.gob.pe, la línea gratuita 0800-00513 y el asistente virtual por WhatsApp al +51 995404991 para resolver consultas sobre el proceso de compensación.