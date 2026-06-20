Keiko Fujimori sobre indulto a expresidentes: Debe evaluarse teniendo en cuenta su situación médica

En amplia entrevista con RPP, la candidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció sobre los eventuales pedidos de indulto que presentarían los exmandatarios Alejandro Toledo Manrique y Pedro Castillo Terrones.

Al respecto, la lideresa de Fuerza Popular descartó cualquier tipo de revanchismo político o beneficio indebido en un eventual gobierno. "En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios", manifestó.

SITUACIÓN MÉDICA

Dijo también que cualquier solicitud de indulto humanitario que se presente, la comisión encargada tendrá que evaluarla "caso a caso", respetando la dignidad de la persona y la gravedad de su situación médica.

Asimismo, Fujimori Higuchi indicó que los integrantes de la referida comisión deben estar lejos de "tintes políticos", lo que evitaría cualquier polémica sobre la decisión final respecto a la gracia presidencial.