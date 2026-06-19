Elecciones 2026: Cancillería niega cualquier tipo de manipulación de votos en el extranjero

En medio de los reclamos de diversos sectores políticos por una presunta manipulación de los votos emitidos en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento al respecto.

¿Qué indicó la Cancillería?

A través de un comunicado, la Cancillería negó tajantemente las imputaciones y aseguró que la jornada electoral desarrollada el pasado 7 de junio se llevó a cabo con total normalidad.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”, señaló la entidad.

Además, indicó que las instituciones correspondientes deberán responder a las observaciones presentadas por los partidos políticos durante el proceso electoral.

“La Cancillería reafirma su respeto a la voluntad popular, a la autonomía de los organismos electorales y al derecho de las organizaciones políticas de formular, por las vías legales correspondientes, las observaciones o recursos que consideren pertinentes”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que, en el exterior, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el respaldo de más de 190 mil compatriotas, lo que representa el 63.204 %. En tanto, el aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, logró el apoyo de cerca de 113 mil peruanos, equivalente al 36.796 %.