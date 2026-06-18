Keiko Fujimori vuelve al Perú a la espera de resultados oficiales de ONPE

Tras anunciar que realizaría un viaje familiar y en medio del conteo de votos de la ONPE, la lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial, Keiko Fujimori, arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez procedente del extranjero.

Durante su permanencia en el terminal aéreo, diversos ciudadanos se acercaron a Fujimori Higuchi para solicitarle fotografías. En algunos casos, también se escucharon arengas de apoyo al grito de “presidenta”.

La lideresa de Fuerza Popular se ausentó del país desde el sábado junto a su hija, Kyara Villanella, debido a un tema universitario. La noticia fue compartida por la propia candidata presidencial a través de sus redes sociales, donde precisó que el viaje ya estaba programado.

¿Cómo sigue el conteo de votos?

A más del 99% de actas contabilizadas, la ONPE continúa con el proceso de conteo de votos, que ubica a Keiko Fujimori en el primer lugar con el 50.107%, lo que representa 9 157 631 votos. En tanto, Roberto Sánchez se posiciona en el segundo lugar con el 49.893%, equivalente a 9 118 516 votos.