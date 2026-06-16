Luis Galarreta: En un eventual Gobierno se conformará un gabinete "amplio" y con "los mejores técnicos"

En amplia entrevista con RPP, Luis Galarreta, excandidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, señaló que en un eventual gobierno buscarán conformar un gabinete ministerial con los mejores profesionales de su partido, de otras agrupaciones políticas y también independientes.

“Lo que ha dicho Keiko [Fujimori] es primero que va a ser amplio. […] Es un gabinete que no importa el color, sino que sean los mejores técnicos; es lo que ha dicho Keiko para ocupar esos cargos. Entonces estamos esperando que ya se consolide y empezar ya, sobre todo Keiko, a aterrizar”, señaló.

PONER ORDEN

Asimismo, el secretario general de Fuerza Popular aseguró de manera categórica que no existe interés en su agrupación de promover acciones de venganza política si es que llegan a Palacio de Gobierno. Resaltó que una de sus primeras acciones que desarrollarían sería poner orden en el país.

“Queremos poner orden en las ciudades, orden contra la inseguridad, queremos poner orden en los gastos, en el gasto público, cerrar esta ventana que se abrió con el Tribunal de estas normas que generan déficit fiscal, pero queremos poner orden en el gasto social”, agregó Galarreta Vivanco.