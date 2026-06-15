Segunda Vuelta Presidencial: JNE descarta irregularidades en procesamiento de votos en el extranjero

Tras la denuncia de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, de presuntas irregularidades en el procesamiento de los votos en el exterior, la vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Grecia Rentería, descartó categóricamente esa versión.

Sobre supuestos cambios de reglas en la digitalización de los sufragios en el extranjero, señaló que es la ONPE la encargada de esclarecer el tema, reiterando que "no hemos registrado ninguna irregularidad señalada" supuestamente por Juntos por el Perú.

RECUENTO DE VOTOS

Por otro lado, indicó que hasta el momento han obtenido 1661 actas observadas, de las cuales, 1493 ya han sido resueltas y representan cerca del 90% de avance. Además, tienen 175 actas enviadas al recuento de votos; reconoció que el reconteo es muy lento.

"La audiencia de recuento de votos básicamente es volver a contar los votos. Luego sale el acta y hay un plazo de tres días para que apelen; pasado ese plazo, esa acta se remite a la ODP para que se haga el cómputo para que se computaricen", explicó a Perú 21.