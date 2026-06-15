Presidente Balcázar solicita a la ONPE terminar lo más pronto posible con el conteo de votos

En entrevista con Exitosa, el presidente José Balcázar Zelada solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluir lo más pronto posible el conteo de votos de la segunda vuelta, desarrollada el pasado domingo 7 de junio.

Señaló que la demora en saber quién será su sucesor o sucesora viene generando mucha incertidumbre en la población. Reconoció que las actas observadas, con voto impugnado o con solicitud de nulidad, demoran el resultado final.

TRABAJANDO LENTAMENTE

"La ONPE, a mi modo de ver, está trabajando, aunque muy lentamente, al parecer, porque no nos han dado una fecha cierta y de lo más pronto para terminar con la incertidumbre del conteo de votos y de las impugnaciones que se han presentado", manifestó.

El viernes 12 de junio, la ONPE comunicó que han llegado al 100 % de actas procesadas, quedando a la espera de que las actas observadas sean resueltas por los diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).