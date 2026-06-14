Keiko Fujimori viajará al exterior mientras sigue conteo de votos: Dijo que es por un tema familiar

La candidata Keiko Fujimori anunció que viajará al extranjero, junto a una de sus hijas. Esto, en medio de la expectativa por los resultados de la segunda vuelta electoral, la ONPE sigue con el conteo de votos.

La lideresa de Fuerza Popular informó del viaje mediante sus redes sociales, dijo que responde a motivos estrictamente familiares y que se trata de un compromiso asumido antes de la jornada electoral.

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, escribió en Facebook.

ACONTECIMIENTOS ELECTORALES

Indicó que solo acompañará a su hija en este viaje, cuyo destino no fue precisado. Asimismo, la candidata presidencial destacó que en todo momento estará pendiente sobre los acontecimientos electorales.

“Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros”, agregó.