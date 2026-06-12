Presidente José Balcázar pide respetar los resultados de la segunda vuelta electoral

En entrevista con Exitosa, el presidente José Balcázar hizo un llamado a toda la ciudadanía a respetar los resultados finales de la segunda vuelta electoral, con la finalidad de salvaguardar la paz y tranquilidad en el país.

Como se sabe, luego de que Keiko Fujimori superara a Roberto Sánchez en el conteo de votos que realiza la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú pidió a sus simpatizantes venir a la capital y participar en la marcha “La Toma de Lima”.

SERENIDAD Y PONDERACIÓN

"Quiero llamar al pueblo del Perú a que tengamos tranquilidad, paciencia, serenidad y ponderación para respetar los resultados que la ONPE dé en estos días. Respetar al ganador, esa es mi invocación y eso compete exclusivamente a los órganos electorales", precisó.

Asimismo, Balcázar Zelada destacó que su gestión ha brindado todas las garantías para que los comicios generales puedan llevarse a cabo de la mejor manera posible y que el conteo de votos se realice en el más breve plazo.